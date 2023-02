Dit is de vriendelijkste vakantiebestemming ter wereld

De boekingssite heeft zich verdiept in meer dan 240 miljoen beoordelingen van gebruikers. Het doel? De meest gastvrije plekken ter wereld ontdekken voor 2023. Vervolgens werd een ranglijst samengesteld met bestemmingen waar vakantiegangers de meeste kans hebben om gastvrij ontvangen te worden.

LEES OOK:

Het Italiaanse Polignano a Mare, bekend om zijn spectaculaire locatie op een klif en witte kiezelstranden, verovert de eerste plek en de Traveller review award. Onder meer omdat je jezelf er van harte welkom voelt op hotel en restaurant, je overal goed advies krijgt en de mensen je begroeten met een glimlach.

Wie binnen Europa reist, kan nog naar enkele andere vriendelijke locaties. Ook in het Spaanse San Sebastián en Duitse Dresden is een warm welkom gegarandeerd. Voor wie de reis verder gaat en vriendelijkheid hoog in het vaandel draagt: volgens de vele beoordelingen zit je helemaal goed in Mexico City en het Britse York.

De top tien met vriendelijkste bestemmingen ter wereld:

1. Polignano a Mare, Italië

2. Hualien City, Taiwan

3. San Sebastián, Spanje

4. Dresden, Duitsland

5. Klaipeda, Litouwen

6. York, Verenigd Koninkrijk

7. Ushuaia, Argentinië

8. Porto De Galinhas, Brazilië

9. Mexico City, Mexico

10. Gold Coast, Australië