Brug over E314 in Genk is in slechte staat: renovatie start in maart

De brug over de autosnelweg E314 van de Mispadstraat in Genk wordt volledig gerenoveerd. De constructie is in slechte staat.

Op maandag 13 maart gaat het Agentschap Wegen en Verkeer van start met de renovatie van de brug over de E314. Zowel de boven- als de onderzijde van de brug worden volledig vernieuwd. De werkzaamheden zullen zo’n drie maanden duren. Al die tijd is er geen doorgaand verkeer op de brug mogelijk. Het verkeer op de E314 zal zal beperkte hinder ondervinden ter hoogte van de brug. “De brug wordt ontmanteld tot op het brugdek”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Er komen nieuwe brugvoegen, betonherstellingen, boordstenen en leuningen die de levensduur van de brug aanzienlijk zullen verlengen.” Aan de onderzijde van de brug zullen vooral herstellingswerken uitgevoerd worden. Ook de ondersteuning waar het middengedeelte van de brug op rust wordt verstevigd.

Omleiding

Voor fietsers is er een omleiding voorzien via de Winkelstraat, Herenstraat, Driesweg, Zevenbonderstraat en Braambesstraat. Voor gemotoriseerd verkeer is er omleiding voorzien via de Weg naar As en de André Dumontlaan. De renovatiewerken maken deel uit van een ruim plan in kader van de vernieuwing van Vlaamse wegen en bruggen. (cn)