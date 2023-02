Pechvogel Aimé De Gendt hervat na vijf maanden zonder competitie: “De honger is niet te stillen, maar ik leg mezelf geen druk op”

Aimé De Gendt (28) past voor de dubbel Murcia-Almeria, maar komt in actie in de Ruta del Sol (15-19/2). De renner van Intermarché ­– Circus-Wanty kwam tijdens de ploegstage ten val, brak zijn sleutelbeen en liep daardoor enige trainingsachterstand op. Om die reden laat Aimé De Gendt ook de Omloop het Nieuwsblad schieten om via een stage toe te werken naar de topklassiekers.

In de Druivenkoers in Overijse kwam Aimé De Gendt vorig jaar in augustus zwaar ten val. De onfortuinlijke renner liep een gebroken ruggenwervel op en kon meteen een dikke streep onder het seizoen trekken. “Dat was een serieuze tegenvaller, maar het hoort bij de risicovolle stiel die ik heb”, zegt De Gendt. “Ik kon het nieuwe seizoen op een goede manier voorbereiden. Alles verliep volgens plan tot ik tijdens een training op stage ongelukkig ten val kwam. Er stond nogal wat wind en in een afdaling schoof mijn voorwiel weg. Een sleutelbeenbreuk was het gevolg en ik mocht meteen onder het mes bij dokter Claes in Herentals. Na twee dagen zat ik al terug op de fiets. Als junior had ik het tijdens het PK in Pollare ook al eens mijn sleutelbeen gebroken, maar toen was het de andere kant. Na die val op stage had ik eigenlijk meer last van mijn lies dan van mijn sleutelbeen, maar dat probleem is nu van de baan.”

Plaatsen worden duur

“De honger is niet te stillen. Het is wel al heel lang geleden dat ik nog eens een rugnummer mocht afhalen. Dat de ploeg de ene overwinning na de andere laat optekenen, is een stimulans om erbij te zijn. Telkens we in de roos mikken, ontploft onze Whatsapp-groep en dat wil ik van dichtbij wel eens meemaken. Hervatten doe ik zonder mezelf druk op te leggen. Veel renners hebben op dit ogenblik al behoorlijk wat competitie in de benen en dus zal het de eerste dagen een ongelijke strijd zijn. Ik vermoed dat ik over een stevige basis beschik, maar ik koersritme zal missen.”

Na de val op stage moest de planning wat worden bijgestuurd. “Na een val moet je de tijd nemen om de opgelopen achterstand weg te werken. Doe je dat niet, dan krijg je daar later een serieuze rekening voor gepresenteerd. Daarom ook laat ik met veel hartzeer de Omloop het Nieuwsblad schieten. In die periode werk ik een stage af als voorbereiding op Parijs-Nice en de belangrijke kasseiklassiekers. Dat zijn sowieso mijn uitverkoren wedstrijden. We beschikken over een sterke kern voor de klassiekers en dus worden de plaatsen duur. Een scherpe concurrentie maakt een ploeg sterker. Onbewust maken we elkaar een beetje beter en daar plukt de ploeg de vruchten van. Winnen in het voorjaar is zalig. Die flow neem je mee naar het vervolg. De kans dat die positieve lijn zich doortrekt de komende maanden, is bijzonder groot”, is De Gendt zeer optimistisch aan de vooravond van zijn wederoptreden.