Al verschillende hulpteams aanwezig, behalve dat van ons: waarom B-Fast niet meer van de snelsten is

Op dag twee na de aardbeving in Turkije en Syrië heeft ons land nog altijd geen hulpteams gestuurd naar de getroffen regio. Het ooit wereldvermaarde B-Fast is de voorbije jaren flink ontmanteld en doet bijvoorbeeld geen search and rescue meer, wat bij rampen prioriteit nummer één is. Momenteel bekijkt de regering het uitsturen van medische teams, maar de modaliteiten en de timing liggen nog altijd niet vast. En dat leidt meer en meer tot gemor.