INHAALSPEELDAG NATIONAAL. Tongeren met handvol afwezigen, strijd om periodetitel in 3B

Op deze inhaalspeeldag komen enkel Patro, Sp. Hasselt en Esp. Pelt niet in actie. THES bekampt de Young Reds van FC Antwerp. In tweede afdeling VV B kan leider RC Hades mits puntengewin tegen Jong KV Mechelen weer wat verder uitlopen op eerste achtervolger Cappellen. Bocholt ontvangt Diegem, Tongeren en Belisia trekken naar Antwerpen. Zij bekampen City Pirates en Lyra Lierse. In derde afdeling VV B staat de derby tussen KVK Beringen en Schoonbeek-Beverst op het programma. Houtvenne-Termien en Wellen-St. Lenaarts staan in het teken van de tweede periodetitel. Lees hier alle ploegnieuws van de Limburgse clubs in de nationale voetbalreeksen voor de inhaalwedstrijden van woensdag. (rusm/edst/jfz/frba/matr/gsb/gesi/jmu/krth)