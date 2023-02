Diest

In het Webbekoms Broek in Diest is een extra paal met een kunstnest voor ooievaars geplaatst. Dat moet het nestelen van de dieren bevorderen. In dit gebied werden al twee jaar op rij ooievaars geboren. In het valleigebied van Demer en Laak in Vlaams-Brabant werden in totaal 10 kunstnesten geplaatst.