In maart krijgt Lanaken een Fiets-o-theek: nog bruikbare kinderfietsen gezocht

Ook het gemeentebestuur van Lanaken zal in maart starten met een ‘Fiets-o-theek’. Daar kun je als (groot-)ouder een kinderfietsje lenen en later weer inruilen voor een groter exemplaar. De gemeente gaat hiervoor in zee met Kringwinkel Maasland en samen zijn ze op zoek naar afgedankte maar toch nog degelijke kinderfietsen.

Het principe van de Fiets-o-theek is eenvoudig: (groot-)ouders kunnen er voor een jaarlijkse prijs van 10 euro, plus eenmalige borg van 20 euro, een kinderfietsje huren. Zodra het kind de fiets ontgroeid is, kan deze ingeruild worden voor een groter exemplaar. Op die manier heeft zoon- of dochterlief altijd een fiets op maat en spaar je als (groot-)ouder de kosten van de aankoop. Bovendien geef je via de Fiets-o-theek afgedankte fietsjes een nieuw leven.

Startkapitaal

De nieuwe Fiets-o-theek komt in de Kringwinkel Maasland in het winkelcentrum in Smeermaas. Medewerkers van de Kringwinkel zorgen ook voor het onderhoud van de fietsen. Schepen van Milieu Christel Gorissen (Vooruit/Groen): “Voor alle gezinnen van Lanaken, maar zeker voor de gezinnen die het wat moeilijker hebben, is de Fiets-o-theek een welgekomen initiatief. Het startkapitaal - 3.000 euro voor de eerste uitrusting van de Fiets-o-theek - werd tijdens een najaarsactie van het gemeentepersoneel bij elkaar gefietst.”

“Nu doen we een oproep naar onze inwoners die een niet meer gebruikt maar toch nog degelijk kinderfietsje hebben staan om dit te doneren aan de Fiets-o-theek. Het kan tijdens de openingsuren van de Kringwinkel steeds afgeleverd worden zodat we het initiatief kunnen starten in de loop van de maand maart”, besluit schepen van Mobiliteit Jolein Martens (Open VLD).

(eva)

Info: Kringwinkel Maasland, Maaseikersteenweg 197, Smeermaas-Lanaken 0483/09.51.23.