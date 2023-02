Alison Van Uytvanck staat in de tweede ronde op WTA-toernooi in Linz

Alison Van Uytvanck (WTA 76) heeft zich dinsdag gekwalificeerd voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Linz (hardcourt indoor/259.303 dollar). De 28-jarige Vlaams-Brabantse haalde het in haar eerste duel van de achttienjarige Tsjechische Linda Noskova (WTA 50). Het stond na een uur en 35 minuten tennis 7-6 (7/3) en 6-2.

In de tweede ronde (achtste finales) treft Van Uytvanck de winnares van het duel tussen de Spaanse kwalificatiespeelster Marina Bassols (WTA 128) en de Kroatische Petra Martic (WTA 34), het zesde reekshoofd. Zij werken later op de dag hun eerste ronde af.

Van Uytvanck is de enige Belgische in het enkelspel in Oostenrijk. Kimberley Zimmermann treedt wel nog aan in het dubbelspel, aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs. Het duo ontmoet woensdag de Tsjechische Jesika Maleckova en de Nederlandse Rosalie van der Hoek in de openingsronde. (belga)