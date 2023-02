Ferm Millen houdt gezellige Appelbabbelbak in Stefanuskerk

Na het succes van vorig jaar besloot Ferm Millen om opnieuw een Appelbabbelbak in de Sint-Stefanuskerk in Millen te organiseren.

Samen met de Landelijke Gilden van Millen riep Ferm Millen haar leden op om zaterdag 4 februari de handen uit de mouwen te steken en hun beste appelgebak op tafel te toveren. Op zondag 5 februari mochten de leden dit dan mee naar de Sint-Stefanuskerk in Millen brengen. De koffie stond al klaar en samen genoten ze van een heerlijk stukje appelgebak en een gezellig babbeltje. "Meer moet dat niet zijn", klinkt het. "Ondertussen zorgden de leden van het parochiaal zangkoor Millen voor een streepje muziek. Een ideale combinatie voor een geslaagde namiddag, die zeker voor herhaling vatbaar is." Als extraatje mocht iedereen het aantal appels in de goed gevulde mand raden en als winnaar kwam Willy Schols uit de bus. Hij raadde exact het aantal appels, nl. 44. Hij krijgt het kookboek van Ferm cadeau.