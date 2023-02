Jimmy I en Jessica I zetten carnavalAstisch 2023 in gang

Afgelopen zondag organiseerde de Orde der Asserbakken in aanloop naar het carnaval hun jaarlijkse frühshoppen, onder de naam CarnavalAStisch. Het jeugdhuis van As was dan ook het trefpunt van vele carnavalisten uit de regio.

Voor de muzikale omlijsting zorgde DJ Thom en Bernd, die er de stemming meteen wisten in te krijgen. Klapper van deze gezellige dag was een optreden van Juulke die alle prinselijke hoogheden mee op het podium vroeg om er een onvergetelijke gebeuren van te maken. Prinsenpaar Jimmy I & Jessica I en het jeugdprinsentrifolium Sterre I, Febe I en Marie I zagen dat het goed was en waren al meteen in de stemming voor hun hoogtepunt, namelijk de grote carnavalsstoet doorheen de straten van As op zondag 26 februari 2023.