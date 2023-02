Landelijke Gilde leert alles over bier brouwen

De Landelijke Gilde in Engsbergen nodigde twee bio-ingenieurs uit voor een uiteenzetting over bier brouwen.

Mathieu en Niels, twee bio-ingenieurs met een master-thesis over bier, noemen zich sinds 2015 amateur-brouwers. Maar van amateurisme was niets te merken. "Als volwaardige beroepsbrouwers namen zij ons mee in de wonderlijke wereld van het brouwen", klinkt het bij Landelijke Gilde. "Achttien curieuze bierliefhebbers volgden met argusogen het hele brouwproces en maakten kennis met ingrediënten als gerst, water, hop, kruiden, suiker en gist. Uitgebreid gingen zij in op het mouten, maïschen, koken, filteren, koelen, gisten, rijpen en bottelen. Ondertussen proefden wij een 9-tal bieren als aanvulling op hun uiteenzetting. Ze stelden een hele mini-huisbrouwerij tentoon, samen met een kleine hoeveelheid van alle mogelijke ingrediënten. Kortom, een aandachtige toehoorder zou onmiddellijk aan de slag kunnen gaan en zijn eigen bier brouwen. Maar of het al zou smaken, is een andere zaak: oefenen, uitproberen, steeds opnieuw proberen en nauwkeurig noteren tot het lukt."