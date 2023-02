Valentijnsexpo bij Global Art in Tongeren

Lenah van Wijk vereeuwigt de liefde op doek en brengt daarnaast meerdere abstracte en geabstraheerde schilderijen in vrolijke tinten.Wie houdt van abstract werk op groot formaat, vindt zeker iets moois bij de doeken van Brigitte Bertrand. Brigitte haar werk getuigt van kracht en emotie.Kavaly toont familiebubbels, boekenverslinders en sierlijke vrouwen in keramiek. Naast keramiek zijn er ook de prachtige beelden in brons tentoon van Friedy Evers, gaande van kinderen tot dames met ronde vormen. Friedy haar werk straalt rust en tevreden uit, een verademing voor de bezoeker.Hugo Depaepe, die reeds internationaal tal van expo's op zijn naam heeft staan , stelt in februari in frisse kleuren abstracte tekeningen in Tongeren tentoon. Ook fijn schilderwerk komt aan bod in deze tentoonstelling, hierbij zien we het werk van de Nederlandse kunstenares Yvonne Beeuwkes , die ons verleidt met een smakelijke tompouce . Hiernaast weet Yvonne ook o.a. het tedere van een teddybeer perfect op doek te zetten.Kati Binda heeft geen vooraf gepland ontwerp, haar werken ontstaan intuitief wat resulteert in kleurrijk werk met een zekere vrolijkheid, waarbij spiritualiteit nooit ver weg is.Jema Rodriguez Diaz brengt de lente in de galerie met haar tulpen op doek. Jema neemt ons mee in haar liefde voor de natuur die ze vertaalt in prachtige werken op doek.In permanentie zijn er de schilderijen van Nicole Spiraers - bloemen op doek in pastel-, keramiek van Guido Christiaens, de encaustic art van Johan Briers, de glaskunst van Glassart Petrico en de schilderijen van Theo Cloes en Marijke Cloes.Deze expo is iedere woensdagnamiddag, donderdagvoormiddag en zaterdagnamiddag te bezichtigen, Maastrichterstraat 40 in Tongeren. Meer info: globalart@telenet.be