Evgenia verbreekt 19 jaar oude record op de 60 meter indoor

19 jaar, zo lang stond het record op de 60 meter indoor 40+ al op naam van Lieve Vanhoorne. Daar kwam afgelopen weekend echter verandering in. En wel op de 'Open meeting met jeugd' van zaterdag 4 februari, een organisatie van AV Toekomst in Heusden-Zolder.

Tijdens de kwalificatieheats bij de Vrouwen Masters (40+) evenaarde Evgenia al het 19 jaar oude record met een hele scherpe 8,25. En dan moest de finale nog komen. In die finale stond er andermaal geen maat op de Peltse. Ze werd knap tweede achter de 18-jarige Estelle Goffin, met een tijd van 8,21 en verbrak daarmee het 19-jarige Masters-record voor vrouwen 40+ met maar liefst 0,04. Een knalprestatie van thuisloopster Evgenia waarmee ze helemaal klaar lijkt te zijn voor het BK Indoor te Gent later deze maand. Volgend doel daarna wordt het EK in Pescara, Italië, waar ze meedingt naar eremetaal in de 100m en 200m outdoor.