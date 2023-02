Fons en Marie-Thérèse uit Nieuwerkerken zijn 50 jaar getrouwd

Fons (74) is afkomstig uit Bree, maar ging in Zuid-Limburg aan de slag als zelfstandig aannemer onder de naam AGV Bouwwerken. Marie-Thérèse (72) was actief als kleuterleidster in Velm. Samen hebben ze 3 kinderen en ondertussen ook 8 kleinkinderen. Die leggen ze graag in de watten met warme chocolademelk en versgebakken cake, bij voorkeur bij een partijtje Rummikub. Daarnaast zingen ze allebei bij het Sint-Ceciliakoor van Nieuwerkerken. En als actieve leden van verschillende verenigingen gaan ze graag en geregeld op uitstap. Fons en Marie-Thérèse delen nog een passie: ze zijn hevige fans van KRC Genk.