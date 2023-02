Ysaline Bonaventure wordt opgevist voor de hoofdtabel op WTA Abu Dhabi

Ysaline Bonaventure (WTA 96) staat dan toch op de hoofdtabel van het WTA 500-toernooi in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten (hardcourt/780.637 dollar). De 28-jarige Luikse werd door de organisatie opgevist als ‘lucky loser’. Ze opent in de eerste ronde tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 20), verliezend finalist op Wimbledon in 2021.

Bonaventure, die maandag haar laatste kwalificatieronde verloor, werd samen met de Amerikaanse Claire Liu (WTA 56) opgevist om de forfaits van de Spaanse vrouwen Paula Badosa (WTA 21) en Garbine Muguruza (WTA 83) op te vangen. Badosa is ziek, Muguruza moest om persoonlijke redenen verstek geven.

Bonaventure wordt de tweede Belgische op de hoofdtabel van het enkelspel, na Elise Mertens (WTA 32). De Belgische nummer een klopte maandag in haar eerste ronde de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 25) in twee korte sets (6-0 en 6-2). In de tweede ronde treft ze haar voormalige dubbelpartner, de Russische Veronika Kudermetova (WTA 11). Kudermetova was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Mertens komt ook in het dubbel in actie in Abu Dhabi, net als Kirsten Flipkens. Mertens ontmoet, aan de zijde van de Zwitserse Belinda Bencic, dinsdag in de eerste ronde de Poolse Alicja Rosolska en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe. Flipkens won, aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund, maandag al haar eerste duel. (belga)