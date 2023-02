Baby geboren onder puin in Syrië, maar beide ouders overleefden aardbeving niet 

Een pasgeboren Syrisch meisje is bijna twee dagen na de verschrikkelijke aardbeving eindelijk van onder het puin kunnen gehaald worden. De baby overleefde de klap, maar beide ouders zijn ondertussen overleden. In Syrië zijn ondertussen al bijna 2.000 dodelijke slachtoffers geteld, in buurland Turkije loopt het cijfer op tot meer dan 4.000. Nog steeds zijn reddingswerkers op zoek naar overlevenden.