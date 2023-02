POLL. Wie is de beste veldrijder aller tijden? Stem hier

Vijf wereldtitels. Het palmares van Mathieu van der Poel oogt ronduit indrukwekkend. Maar is de Nederlander ook de beste veldrijder aller tijden? Of is die eer toch weggelegd voor Eric De Vlaeminck (7 wereldtitels) of Sven Nys (meer zeges)? Laat het weten in onze poll.