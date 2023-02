Koen Witters wordt ‘manager goalkeepers’ bij KRC Genk: “Belangrijke stap voor de club”

Koen Witters is al 14 jaar actief bij KRC Genk als keeperstrainer in de verschillende jeugdcategorieën. “Koen is een ouwe getrouwe van de Genkse jeugdacademie”, klinkt het bij blauw-wit. “Al jaar en dag neemt hij jonge doelmannen bij de hand en vormt hen tot moderne keepers. Absolute toppers die doorstroomden uit de academie en de vier doelmannen van de huidige Genkse A-kern (Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Tobe Leysen en Vic Chambaere) werden mede door hem gevormd.”

Nu wordt Witters dus aangesteld als ‘manager goalkeepers’. In die nieuwe functie moet hij de werking van de Genkse keepers academy verder professionaliseren. “KRC Genk streeft er elk jaar naar om bij de vier doelmannen van de A-kern minstens drie jeugdproducten te plaatsen”, luidt het. “Vanuit die filosofie vonden ook al verschillende doelmannen vanuit de Cegeka Arena de weg naar de G5-competities.”

Head of Football Dimitri de Condé reageert opgetogen. “Voor de club is het een belangrijke stap dat we de continuïteit verzekeren en de werking van de keepers nog verder professionaliseren, zodat we erin slagen om ook toptalenten van de huidige en de volgende generaties in Genk te krijgen en op te leiden”, zegt hij.