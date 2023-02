Kukartsev, hier tegen Achel in actie, is een van de smaakmakers bij Roeselare. — © Dick Demey

Woensdag (20.30u) staan Roeselare en Maaseik voor het eerst tegenover elkaar in Europa (halve finale CEV Cup). Christophe Achten, coach van Aalst, nam het onlangs in de competitie tegen beide teams op. De Ajuinen kregen thuis telkens een 0-3 rond de oren. De Maaseikenaar is dus de ideale man om beide basisploegen te ontleden.