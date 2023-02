Spullen doorgeven in een rijtje: Limburgers tonen hun goed hart voor slachtoffers van de aardbeving

Het is hartverwarmend om te zien hoe snel de Limburgers zijn bij het inzamelen van hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Over heel Limburg wordt er kleding en voeding ingezameld om hulp te bieden. Straten en sporthallen vol goederen werden al ingezameld. De eerste vrachtwagens zijn ook al vertrokken richting Turkije.