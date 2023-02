Onze weekendtips: vier een anti-valentijnsavond of geef je kleerkast een vintage upgrade

Happy single? In het Modemuseum kan je een anti-valentijnsavond beleven. Nog in Hasselt leer je alles over duurzaam wonen en in Beringen kan je met de kinderen natuurlijk speelgoed in het bos zoeken. Ook dit weekend is er weer zo veel te doen in jouw buurt.

Ga op zoek naar natuurlijk speelgoed uit het bos

Ben jij een speurdertje tussen 4 en 7 jaar en trek je graag op avontuur in de natuur? Je vindt er knutsel- en speelmateriaal in overvloed. Tijdens een wandeling in Beringen toont de gids je welk natuurlijk speelgoed je in het bos kan vinden. Samen leer je opnieuw spelen en ravotten in de natuur.

Op 12/2 om 14 uur aan Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen. Info & inschrijven: www.dewatersnip.be

© Jan Kenens

Pimp je totebag

Leuk toch: borduursels die je tas of T-shirt versieren. Weet je niet hoe je eraan moet beginnen? Tijdens de workshop ‘start to borduren’ in Hasselt leer je van borduur-queen Niké Reynders de kneepjes van het vak. Borduren is haar grote hobby: van oma-bloemen tot Lisa Simpson. Ze werkt vooral met een klassieke borduurring, maar experimenteert ook met borduren op kleding en tassen. Je borduurt onder haar begeleiding de leukste dingen op een totebag.

Op 12/2 om 13 uur in Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11 in Hasselt. Info & tickets: www.modemuseumhasselt.be

© Nike Reynders

Geef je kledingkast een duurzame upgrade

Duurzaam shoppen? Dat doe je in het weekend van 11 en 12 februari in Trixxo Arena in Hasselt. Daar vindt het event Vinokilo plaats. Het is de plek om je kledingkast een upgrade te geven. Ondertussen geniet je van de muziek, kan je een hapje eten en iets drinken. Je maakt er kennis met verkopers, creatievelingen en lokale talenten. Breng je zelf vintage kleding mee, dan krijg je korting op je aankopen.

Op 11/2 vanaf 13 uur en op 12/2 vanaf 9 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info: www.trixxo-arena.be

© Shutterstock

Muzikale tocht door een verbeelde stad

In ‘City Maps’ neemt de Utrechtse klarinettist en componist Steven Kamperman je mee op muzikale en visuele tocht door een verbeelde stad. Zijn composities, zoals Grand Boulevard, Subway en The Bridge, vormen een stadsplattegrond. De kleurrijke beelden van visual artist Henrietta Müller vormen het decor van deze reis. Het resultaat in Pelt is, zoals de muzikanten het zelf beschrijven, een soort urban chamber jazz.

Op 16/2 om 20.30 uur in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Info & tickets: www.palethe.be

© Allard Willemse

Interesse in spiritualiteit?

Op 12 februari vindt in Genk de Spirituele Beurs plaats. Wat kan je verwachten? Je kan er life coaches, astrologen, numerologen, kaartleggers en meer raadplegen. Er worden doorlopend lezingen en demonstraties georganiseerd. Je vindt er spirituele snuisterijen, edelstenen, boeken en meer. Daarnaast geniet je er ook van een hapje en een drankje. Het is de beurs voor iedereen met interesse in spiritualiteit, welzijn, zelfontwikkeling en een mindful leven.

Op 12/2 van 10 tot 17.30 uur in De Limburghal, Jaarbeurslaan 6 in Genk. Info: www.bloom.be/spirituele-beurzen/spirituele-beurs-genk

© Bloom

Voor happy singles

Op 14 februari wordt traditioneel de dag van de liefde georganiseerd. Modemuseum Hasselt pakt uit met een event voor de happy singles. Heb je geen zin in het kleffe gedoe rond valentijn, dan kan je er samen met andere happy singles en een gids de tentoonstelling Bags bezoeken. Daarna kan je samen nog even klinken op een anti-valentijnsavond en een praatje slaan. De rondleiding is geen date night, maar wel voor alle singles geïnteresseerd in mode en cultuur.

Op 14/2 om 20 uur in Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11 in Hasselt. Info & tickets: www.modemuseumhasselt.be

© Modemuseum Hasselt

Een musical over avontuur en vriendschap

Theater Terra brengt Jungleboek, één van de bekendste verhalen aller tijden, weer tot leven in Lommel. Het vormde de basis voor vele boeken, films en theatervoorstellingen. Ook in deze familiemusical geniet je van een uniek poppenspel, inventieve decors en nieuwe muziek. Een toffe familiemusical over avontuur en vriendschap.

Op 11/2 om 19 uur in CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. Info & tickets: www.ccdeadelberg.be

© Boy Hazes

Zo stoom je je woning klaar voor de toekomst

‘Thermostaat’ is de Hasseltse beurs voor duurzaam wonen. Tijdens de beurs leer je hoe je je woning klaarstoomt voor de toekomst. Je ontdekt er hoe je de energiecrisis te slim af bent en toch kan snoeien in je verbruik. Je leert er alles over energetisch verbouwen, maar ook hoe je in je tuin een boom kan aanplanten voor extra verkoeling en massa’s andere slimme tips.

Op 12/2 van 13 tot 17 uur in stadhuis ’t Scheep, Limburgplein 1 in Hasselt. Info: www.hasselt.be/nl/thermostaat

© Kobe Vanderzande

Krokusfestival vol voorstellingen en workshops

Het is krokusvakantie en dat betekent Krokusfestival in Cultuurcentrum Hasselt. Een hele week lang kunnen kinderen genieten van tal van voorstellingen, workshops en meer tijdens het Internationaal Kunstenfestival voor een jong publiek. Een aantal voorstellingen zijn al uitverkocht, maar er zijn nog heel wat vertoningen waar nog tickets voor zijn.

Van 15 t.e.m. 23/2 in en rond CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info over alle voorstellingen, tijdstippen en locaties vind je op www.krokusfestival.be

© Jonas Jörneberg

Een liefdevolle en muzikale valentijn

Geniet op valentijn samen met je geliefde van een warm en liefdevol concert van sopraan Ilsen Erens in haar thuisstad Maasmechelen. Voor de gelegenheid laat ze zich vergezellen door tenor Thomas Blondelle en pianist Liebrecht Vanbeckevoort. Samen dompelen ze het publiek onder in de mooiste liefdesliederen uit het operettegenre.

Op 14/2 om 20.15 uur in de Sint-Pieterskerk van Leut, Sint-Pietersstraat 11 in Maasmechelen. Info & tickets: www.ccmaasmechelen.be

© Clara Evens

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 11 februari

Blind date met boeken

Voor de lezers van het eerste tot het derde leerjaar is er een auteurslezing van Brenda Froyen uit Wifi en de broers.

BICC – ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Om 10 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 11 februari

Genk leest Trofee

Bespreek samen het boek Trofee van Gaea Schoeters, een roman als ode aan de wilde natuur en met scherpe kritiek op onze omgang met Afrika.

Bibliotheek, Stadsplein 3 in Genk.

Om 10.15 uur

Basistarief: 15 euro

Zaterdag 11 februari

Amfibieën

Tijdens deze cursus laten natuurgidsen kinderen kennismaken met padden, kikkers en salamanders. Ze vertellen er alles over de paddentrek die nu volop start.

Natuurhuis Kiewit, Putvennestraat 112 in Hasselt.

Om 14 uur

Basistarief: gratis

Zondag 12 februari

Midwinterjogging

Een kidsrun van 1 km en joggings van 5 en 10 km met tijdsregistratie doorheen domein Bokrijk en Fietsen door het Water.

Sportcentrum Kiewit, Tulpinstraat 42 in Hasselt.

Van 10 tot 12.30 uur

PODIUM

Zaterdag 11 februari

Week van de poëzie

Esohe Weyden debuteerde vorig jaar met haar dichtbundel Tussentaal: poëzie die schreeuwt om voorgedragen te worden.

Bibliotheek vestiging Dusart, Martelarenlaan 17 in Hasselt.

Om 14 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 11 februari

Van de liefde wil ik zingen

De theatertour van Maurice Hermans ‘Van de liefde wil ik zingen’ is gebaseerd op verhalen en anekdotes uit het leven van Toon Hermans.

Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg.

Om 20.15 uur

Basistarief: 25 euro

Zaterdag 11 februari

Stijn Meuris

Een muzikale lezing over de songteksten van Noordkaap: hoe druk was het eigenlijk in Leuven, stond Panamarenko altijd achteraan en wat deed hij daar? Waarom ‘u’ in plaats van ‘jou’ en nog veel meer vragen die mensen de voorbije jaren aan Stijn Meuris stelden.

Cultuurcentrum Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt.

Om 20.30 uur

Basistarief: 12 euro

CONCERT

Zaterdag 11 februari

Raymond van het Groenewoud

De man die zijn volk in het Vlaamse leerde rocken, Raymond van het Groenewoud, staat op de planken met zijn show Op algemene vraag.

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder.

Om 20.15 uur

Basistarief: 22 euro

WANDELEN

Zondag 12 februari

Geleide stadswandeling

Aandacht voor kunst en cultuur, een blik op het heden en een verwijzing naar het verleden, dat zijn enkele ingrediënten van de stadswandeling die HTG organiseert.

Apotheek ’t Sweert, Grote Markt 3 in Hasselt.

Basistarief: 5 euro

Om 14 uur

Zondag 12 februari

Spieklspadewandeling

Een stevige wandeling van Natuurpunt via het militair domein naar het gebied Spiekelspade met een tussenstop in de Katershoeve.

Op de parking Lupinestraat/Hoefstraat in Hechtel.

Om 14 uur

Zondag 12 februari

Plassenwandeling

Wandeling rond plassen in de nabijheid van de surfclub. Tijdens de wandeling wordt er naar goede gewoonte onderweg een drankje gegeven en bij aankomst een lekkere, warme kom soep. De wandeling wordt geleidt door Peter, Herman en Chris.

VVW Zutendaal, Sellerveldstraat 10 in Zutendaal.

Om 14 uur

Basistarief: gratis