Fifty-one amAtae Tongeren schenkt 5.000 euro aan Tongerse jeugdbewegingen

Tongeren

Zaterdagavond hebben de dames van Fifty-one amAtae Tongeren een cheque van 500 euro overhandigd aan de tien Tongerse jeugdbewegingen. Dat gebeurde in de feestzaal van de Infirmerie aan de start van de 100ste statutaire vergadering.

“We weten met z’n allen dat het leven duurder wordt. Dat weegt ook zwaar door op de werking van de jeugdbewegingen”, vertelt voorzitter van Fifty-one amAtae Tongeren Francine Simons. “Wij waarderen de inzet van de jeugdbewegingen enorm: met kinderen en jongeren een dynamische werking opzetten en hen kansen geven om zich door sport en spel te ontplooien. Dat vinden we knap. Het aanbod van KSA, VKSJ, Chiro en KLJ stimuleert hun leden om zich in een aangename, veilige en vriendschappelijke omgeving te ontwikkelen. De vriendschappen die hier onderling ontstaan, zijn vaak voor het leven. We zij n dan ook blij dat we hen allemaal een cheque mogen overhandigen.” (diro)