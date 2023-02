Zevende hockeyclub van Limburg gaat van start in Tongeren

Tongeren

Woensdag is Hockeyclub Tongeren officieel van start gegaan. In de winter gaan de trainingen door bij Sportoase, in de zomer op het kunstgrasveld van KSK Tongeren.

“We starten met twee groepen: de 5- tot 8- jarigen en de 9- tot 14-jarigen”, vertelt Johan Vanbuul. “We zijn met de sportdienst tal in 2018 gestart met initiatielessen hockey. Vandaag telt de club zo’n 30 leden. De trainingen worden gegeven door Jeff Vaessen en gaan telkens door tussen 14 en 16 uur.”

“In totaal zijn er 28.828 leden bij de 56 clubs in Vlaanderen, waaronder zeven in Limburg”, weet Hockey Development Manager Joëlle Dick. “Het gaat dan om Stix in Hasselt (633 leden), Yellow Eagles in Sint-Truiden (302 leden), HC Maasmechelen (203 leden), Phoenix in Neerpelt (249 leden), HC Genk (242 leden), Black Bears in Beringen (149 leden) en nu dus ook Tongeren (30 leden).” (diro)

Interesse? Inschrijven kan via Johan.vanbuul@stadtongeren.be