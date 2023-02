15 jongeren uit J-team beslissen mee wat er nog moet gebeuren in de stad Tongeren

Tongeren

In Hal P is het nieuwe J-team van start gegaan. Vijftien jongeren uit de derde graad van het lager onderwijs zullen tot eind april wekelijks vergaderen samen met Kim Bernard van de jeugddienst. Ze mogen voorstellen indienen over wat ze graag willen gerealiseerd zien in het centrum of in de dorpen. “We starten met een top tien, die uitgedund wordt tot een top 5 om uiteindelijk tot een top 3 te komen”, vertelt Kim Nernard.

Om leden aan te werven voor het J-team, stuurde jeudschepen An Christiaens (cd&v) een videoboodschap naar alle klassen. “Voorlopig starten ze met 15 leden, maar extra leden zijn nog steeds welkom”, aldus de schepen. “Helaas zullen niet alle voorstellen gerealiseerd kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten om de Basiliek roze te verven. Maar we hopen tegen het eind van dit schooljaar hun droom te realiseren.”(diro)