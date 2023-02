230 joggers en wandelaars trotseren bijtende wind voor Winterjogging in Zussen

De allereerste jogging van de gemeentelijke sportdienst dit jaar was de Winterjogging in Zussen. En die was ondanks een bijtende en koude wind toch meteen een schot in de roos.

“We hadden vooraf 230 geregistreerde joggers en wandelaars”, vertelt sportpromotor Jos Meers. “Daarvan kwamen er een aantal niet opdagen, maar dat verschil werd gecompenseerd door de vele liefhebbers die zich zondagmorgen nog aanboden.”

De trajecten had Jos ’s morgens in alle vroegte bewegwijzerd. De deelnemers konden kiezen tussen een omloop van 5, 7,5 en 10 km in en rond het mergeldorp. “Een pluim voor de organisatie”, zei Jean-Louis Lenaerts uit het naburige Bolder. “Ik wandel heel veel en dit is de eerste keer dat ik meedoe aan deze jogging. Mijn complimenten!”

Ook vriendinnen Sarah, Elisabeth en Joëlle (rechts op de foto). Individueel joggen zij meerdere keren per week en de Winterjogging was een gelegenheid om voor een keer samen op pad te gaan. “Zo stimuleren en motiveren we elkaar”, zegt Sarah. “Samen joggen is altijd leuk en het is ook nog eens goed voor onze gezondheid en conditie.” (eva)