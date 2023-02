Meer dan 600 kilogram olifantenslagtanden onderschept in Vietnam

De Vietnamese douane heeft meer dan 600 kilogram aan olifantenslagtanden, die verborgen waren in twee containers uit Afrika, in beslag genomen in de havenstad Hai Phong, in het noorden van het land. Dat meldt de douane dinsdag in een rapport. Het is de grootste vangst van gesmokkeld ivoor in Vietnam sinds oktober 2018.

In Hai Phong werd maandag 130 kilogram ivoor gevonden in een container uit Nigeria. Op donderdag werd in de haven Lach Huyen, eveneens in Hai Phong, al 490 kilogram ivoor ontdekt. Beide containers waren bestemd voor een bedrijf in de Vietnamese hoofdstad Hanoi en zouden koeienhoorns moeten bevatten, die in Vietnam in handwerk gebruikt mogen worden.

De import en export van ivoor is verbannen in Vietnam. Ivoor kan worden verkocht voor 770 tot 1.200 dollar per kilogram. Het land doet vaak dienst als tussenstop voor Afrikaans ivoor op weg naar China. De internationale handel in ivoor is verboden sinds 1989, met uitzondering van occasionele veilingen uit voorraden.