Ook BP boekt recordwinst dankzij hogere energieprijzen

Net als Shell en Exxon Mobil, heeft ook de Britse olie- en gasproducent BP een recordwinst behaald over het afgelopen jaar. Het concern boekte een operationele winst van 28 miljard dollar (26 miljard euro), meer dan het dubbele vergeleken met een jaar eerder. De winstsprong is volledig toe te schrijven aan de hogere energieprijzen.

Onder de streep resteerde echter een nettoverlies van 2,5 miljard dollar. Dat werd veroorzaakt door een enorme afschrijving op het belang in het Russische olieconcern Rosneft. Vanwege de oorlog en de westerse sancties heeft BP zich uit Rusland teruggetrokken. BP was bijna dertig jaar actief in het land.

Op basis van de operationele winst wil BP het dividend verhogen en het kondigde ook een aandeleninkoopprogramma aan va 2,75 miljard dollar. De omzet van het concern nam overigens met meer dan de helft toe tot 241 miljard dollar.

Door de oorlog in Oekraïne gingen de prijzen van olie en gas vorig jaar hard omhoog. Daardoor werden de resultaten van energiebedrijven flink gestuwd. Olie- en gasconcern Shell maakte vorige week een recordwinst bekend over 2022 van 38,4 miljard euro. Ook dat was meer dan een verdubbeling in vergelijking met de winst van een jaar eerder.