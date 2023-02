Genkenaar tekent indrukwekkende graphic novel over ‘onbewoond’ eiland: “Ik beleef mijn jongensdroom”

Galapagos is dan ook een indrukwekkend, onwaarschijnlijk en toch waargebeurd verhaal, dat van Friedrich Ritter en Dore Strauch. Hij, een dokter, is verbitterd uit de Eerste Wereldoorlog gekomen en raakt erg beïnvloed door de ideeën van filosoof Nietzsche. Dore is een patiënte van Ritter die hem in 1929 wat naïef volgt in zijn ultieme droom: de massamaatschappij de rug toekeren om op een onbewoond eiland zijn droom van de übermensch te realiseren. Maar die droom zal uitdraaien op een nachtmerrie.

Onbewoond eiland

“In de jaren dertig heeft het verhaal wel degelijk de krantenkoppen gehaald, al wist ik het ook niet”, vertelt Michaël Olbrechts. “Straf dat uiteindelijk zo weinig mensen het nog kennen, want het is spectaculair en leest als een roman.”

© Michaël Olbrechts/Oogachtend

Michaël heeft het verhaal tijdens de coronacrisis ontdekt dankzij een true crime-podcast. “Toen ik het hoorde, was ik meteen verkocht. Twee mensen die op Floreana gaan wonen, een onbewoond eiland van de Galapagosarchipel, en die, in de geest van Nietzsche, de samenleving de rug toekeren. Waarna gaandeweg ook andere personages er zouden landen. Dore had haar mond voorbij gepraat aan familie, die het op haar beurt in de pers had gelekt.”

© Michaël Olbrechts/Oogachtend

Droom

Daar ging de droom van Ritter. “Zijn ideaalbeeld, dat van Nietzsches übermensch, ontglipt hem inderdaad. Niet dat wat de nazi’s ervan gemaakt hebben, maar wel de mens die helemaal op zichzelf staat en die met louter wilskracht zijn eigen wereld kan maken, los van alle kuddegeest. Zelfs op een onbewoond eiland slaagt Ritter er niet in de samenleving buiten te houden. Het verhaal bleef maar komen. Met té gekke personages. En dat gecombineerd met die prachtige setting van de Galapagoseilanden. True crime op zich typeert mijn werk niet, maar waarom die personages zo extreem waren, vond ik wel ongemeen boeiend. Dat doe ik onder meer met flashbacks uit hun verleden. Wat dan ook weer visueel afwisselend is.”

© Michaël Olbrechts/Oogachtend

Internationaal

“Mijn ambitie? Kijk, dit is mijn vierde gepubliceerde strip in tien jaar tijd. Daarnaast maak ik nog veel illustraties. Had je me dat tien jaar geleden verteld, zou ik je niet geloofd hebben. Dit is nog altijd mijn jongensdroom. Mijn vorig werk was eerder Vlaams, met Vlaamse personages in dialogen en situaties van hier. Maar dit is een internationaal verhaal. Mijn uitgever Oogachtend gelooft er ook in. Het voelt alsof al m’n troeven op tafel liggen. Ik zie niet in waarom Galapagos aan de taalgrens zou moeten stoppen.”

‘Galapagos’, Michaël Olbrechts, Uitg. Oogachtend, 168 blz., 29 euro