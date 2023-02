Wanneer is een relatie ongezond en hoe geraak je eruit? “Onthoud, je moet uit de toxische relatie, niet per se uit de relatie”

Ruziemaken en discussiëren, het maakt deel uit van elke gezonde relatie maar als je persoonlijke grenzen, fysiek of emotioneel, overschreden worden, is het allesbehalve gezond. In haar boek ‘Ziek van liefde’ gaat relatietherapeute Vanessa Muyldermans dieper in op het fenomeen van toxische relaties en probeert ze enkele misverstanden de wereld uit te helpen. “Fysieke schade oplopen in je relatie is erg maar onderschat het emotionele niet.”