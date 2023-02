Op zoek naar interieurinspiratie? Een donutlamp, zonnige fruitschaal en poppy poef maken je interieur een tintje warmer

Warm aanbevolen

Ikea strikte opnieuw de Rotterdamse lichtdesigner Sabine Marcelis, bekend om haar donutvormige poefs. Elke collectie krijgt een Zweedse tongbreker als naam; deze werd Varmblixt gedoopt, wat warme bliksem betekent. Marcelis ontwierp vijf karaktervolle lampen die spelen met schaduwen en een zachte gloed, verder ook serveerschalen, glazen, koffietafeltjes en vloerkleden, stuk voor stuk in warme kleuren en opvallende vormen.

De lampen uit de Varmblixt-collectie blijven permanent verkrijgbaar, de overige producten zijn limited edition. ikea.be

Tropicool

Het Franse Maisons du Monde had een duidelijk doel voor ogen: haar nieuwe lentecollectie moest een verkwikkende dosis energie in huis brengen. Mission accomplished bij Valencia, een reeks interieurobjecten die barsten van de zonnige tinten, fruitige prints en tropische vibes.

Fruitmand, 39,99 euro (deze collectie is beschikbaar vanaf 14/02), Maisons du Monde, maisonsdumonde.com

Met ’n blosje

Net nog doopte Pantone 2023 het jaar van Viva Magenta, voor H&M Home haalt het Amerikaanse kleureninstituut een zachter kleurenpalet boven.

Pantone-geurkaars, 19,99 euro, H&M Home, hm.com

Colour pop

Julie Motoi verzamelt op haar webshop Nomad Objects eigenzinnige interieurobjecten van kleine, onafhankelijke designers. Tijdens een van haar reizen naar Marokko ontdekte ze traditioneel geknoopte tapijten en poefs met funky patronen en poppy kleuren. Julie: “Vooral het dambordpatroon trok mijn aandacht, sindsdien is het de Nomad Objects-klassieker.” Omdat Julie meedeint met het lokale werkritme, lanceert ze deze poefs en tapijten in drops. Momenteel in de rekken? Groentinten, felblauw en dit zonnige oranje.

Marokkaanse poef met ruiten, 165 euro, Nomad, nomad-objects.com

Muurkunst

Arte, specialist in high-end muurbekleding, brengt met zijn nieuwe Osmanthus-collectie een stukje Verre Oosten in huis. Het Belgische label liet zich deze keer inspireren door onder andere de Aziatische keuken, de Japanse tatami en de weelderige kersenbloesems, en vertaalde dit in prachtig borduurwerk, tropische sisalvezel en verfijnde jacquard-geweven textiel.

Osmanthus-collectie, prijs op aanvraag, Arte, arte-international.com