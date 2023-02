“Ik heb het geluk er te mogen komen voor mijn werk, maar ik ben ook blij dat ik naar huis kan”, lacht Kristel. “Dat is het beste van twee werelden.”. — © © VRT

Kristel Waterloos heeft evenveel verdienste aan Het Hoge Noorden (Eén) als Annemie Struyf. Eén detail: de cameravrouw en regisseur is weliswaar altijd in haar buurt, maar komt nooit in beeld. “Ik ben van die koude streken gaan houden. Maar emigreren? Dat zie ik mezelf nooit doen”, lacht ze.