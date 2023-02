Man is iets te enthousiast met vuurwerk en steekt bijna eigen huis in brand

De vader haalde voor de feestgelegenheden van Chinees nieuwjaar een fonteinbom in huis, maar ontstak die verticaal in plaats van horizontaal. “Ik dacht dat ik anders de geparkeerde auto’s zou beschadigen”, vertelt hij achteraf. Maar wat toen gebeurde, had hij niet voorzien. De vonken vlogen zijn huis binnen waardoor zijn gezin naar achteren moest lopen om te schuilen. “Het was duidelijk geen goed idee. Iedereen was geschokt, maar er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.”

(tica)