Alfa Romeo stelt haar laatste F1-bolide voor: beetje Ferrari met een ‘zwart randje’

Alfa Romeo Racing heeft de C43 F1-bolide voorgesteld, haar nieuwe wagen voor het F1-seizoen 2023. Het is de laatste Alfa Romeo F1-bolide want eind 2023 neemt het Italiaanse merk afscheid van de Formule 1.

Het wederoptreden van Alfa Romeo in de Formule 1, waarbij het Sauber F1 team werd gerebrand naar Alfa Romeo, is van korte duur geweest. Na enkele jaren trekt het Italiaanse merk opnieuw de stekker uit haar F1-project. Voor het Sauber F1 team betekent het na 2023 een overgangsperiode van twee jaar tot het in 2026 officieel wordt omgevormd tot het Audi F1 team.

Maar eerst dus nog het seizoen 2023 afwerken en daarin rekent het wel nog op standvastigheid. Met de Chinees Guanyu Zhou en de ervaren Fin Valtteri Bottas wil men bij Alfa Romeo Racing verder bouwen op het redelijk succesvol seizoen 2022. Alfa Romeo profiteerde van de introductie van de nieuwe generatie F1-bolides om bij de constructeurs een grote sprong vooruit te zetten.

Na een teleurstellend seizoen 2021, waarin het negende en voorlaatste werd, was het seizoen 2022 met een zesde plaats een groot succes. De focus voor 2023 ligt ongetwijfeld op het proberen bestendigen van die resultaten en naast het rijdersduo rekent het daarvoor dus ook op de C43, de laatste Alfa Romeo F1-bolide.

Meer F1-nieuws:- Max Verstappen: “Mercedes zal onze belangrijkste concurrent worden”- “Tussen het Red Bull F1-team en Honda is er een ‘Chinese muur’ gebouwd’- Stoffel Vandoorne wordt in het WEC reserverijder bij Peugeot- Max verstappen: “Zoiets zou echt wel absurd zijn”- VIDEO: Vlammen dringen razendsnel cockpit van NASCAR-bolide binnen- Overzicht: Alle belangrijke data voor het F1-seizoen 2023 (F1journaal.be)