Bijna 100 eters voor eerste editie van nieuw dorpsrestaurant in Membruggen

Met bijna honderd gasten en vrijwilligers was de allereerste editie van het nieuwe dorpsrestaurant in het parochiaal centrum Momerkinne in Membruggen op vrijdagmiddag 3 februari meteen een succes.

“De bezoekers komen niet alleen uit Membruggen of Genoelselderen, maar ook uit andere deelgemeenten van Riemst en zelfs uit het naburige Ketsingen-Berg in Tongeren”, vertelt Johan Vanstipelen, medewerker van het gemeentelijke Dienstencentrum De Linde. “Eerlijk gezegd: vooraf hadden we maar gerekend op de helft van de bezoekers.”

“Deze overrompeling hadden we inderdaad nooit verwacht”, zegt ook Tom Daerden, vrijwilliger en buurman van het parochiaal centrum. “Ik zie alleen maar tevreden, lachende gezichten. Geef toe: waar vind je voor 5 euro een lekker en gezond driegangenmenu zoals hier vandaag met tomatensoep, varkensfilet met worteltjes en rösti’s en gebakje als dessert?”

Schepen van welzijn Mieke Loyens (cd&v) was erg gelukkig en dankte de traiteur van dienst Bollen uit Vlijtingen, de 15 vrijwilligers die instonden voor de bediening en de talrijke aanwezigen. “We evalueren het project over enkele maanden en als het blijft aanslaan, kunnen we in plaats van één keer per maand misschien uitbreiden naar twee keer. Jullie moeten dus blijven komen”, besloot ze. (eva)