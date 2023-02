NBA. LA Clippers verpesten topavond van Cam Thomas, Golden State dankt Klay Thompson

LEES OOK (+). LeBron James heeft Kareem Abdul-Jabbar bijna te pakken: wordt hij met nakende record de allerbeste basketbalspeler ooit?

Scherpschutter Thompson is de recordhouder met 14 driepunters in één wedstrijd, een prestatie die hij leverde in 2018. Thompson is pas de tweede speler in de geschiedenis van de NBA, na Curry, die twee keer twaalf driepunters in een match gooit. Curry ligt sinds zaterdag in de lappenmand met een knieblessure. All-Star Shai Gilgeous-Alexander maakte 20 punten voor Oklahoma dat drie van haar laatste vier duels verloor.

De koploper in het oosten, Boston, boekte een 99-111 zege bij Detroit. Het nam zo revanche voor de misstap van vrijdag tegen Phoenix. Jayson Tatum was eens te meer de grote man bij de Celtics met 34 punten en 11 rebounds. Met 38 overwinningen tegenover 16 nederlagen is Boston de best presterende ploeg in de NBA.

© Getty Images via AFP

In Brooklyn was Cam Thomas (47 ptn) nauwelijks af te stoppen. Het leverde de Nets echter geen overwinning op tegen de LA Clippers (116-124). De 21-jarige Thomas is in hoogvorm. Zaterdag scoorde hij 44 punten tegen Washington, ditmaal deed hij nog drie punten beter. Hij is de jongste speler sinds LeBron James om in twee wedstrijden na elkaar 40 punten of meer te scoren. Kawhi Leonard zorgde met 9 van zijn 24 punten in het laatste kwart toch nog voor een overwinning voor de bezoekers. Paul George haalde 29 punten. Voor de Clippers is het de achtste zege in tien duels. Ze staan stevig vierde in het westen.

Josh Green en Jaden Hardy (beiden 29 ptn) leidden Dallas naar een 111-124 zege bij Utah. Het is voor de Mavericks dit seizoen de eerste overwinning zonder Luka Doncic, out met een hielblessure. Met nieuwkomer Kyrie Irving erbij is er dit seizoen veel mogelijk voor Dallas, nummer vijf in het westen.

Giannis Antetokounmpo (24 ptn) en Brook Lopez (27 ptn) bezorgden Milwaukee, de nummer twee in het oosten, een 108-127 overwinning bij Portland. De 28 punten van Damian Lillard bij de Trail Blazars volstonden niet. (belga)