Excelsior Virton neemt afscheid van coach Christian Bracconi

Excelsior Virton heeft dinsdagmorgen coach Christian Bracconi aan de deur gezet. Dat maakte de club bekend op sociale media. De 62-jarige Fransman betaalt de tol na twee nederlagen de voorbije twee weken. Virton is twaalfde en laatste in 1B.

Bracconi begon deze zomer aan zijn tweede passage in de Gaumestreek. Eerder leidde hij Virton tussen december 2019 en juni 2020. Onder zijn leiding konden de Belgisch-Luxemburgers dit seizoen maar twee keer winnen in de Challenger Pro League, waarvan de laatste keer drie weken geleden bij Dender (3-4). Met 14 punten na 21 wedstrijden is Virton laatste. De voorbije twee weken werd verloren van de beloftenploegen van Anderlecht (1-3) en Club Brugge (1-0). Dat bleek de druppel voor het bestuur.

Bracconi was eerder in zijn trainersloopbaan ook coach van Tubeke, het Congolese FC Saint Eloi en de Franse ploegen Ajaccio en Bastia. (belga)