Spanningen rond nieuwe vriend van Miss België Chayenne Van Aarle

Onlangs raakte bekend dat Miss België Chayenne Van Aarle (23) samen is met de 20 jaar oudere tv-maker Nicolas Geniets. Deze week doet de Miss in Dag Allemaal haar beklag dat Miss België-organicatrice Darline Devos die relatie niet ziet zitten. Ze mogen op geen enkel evenement samen verschijnen.

Nicolas Geniets weet waarom dat is. “Omdat Darline Devos van een of andere kerel heeft opgevangen dat ik een onbetrouwbare vrouwenzot zou zijn. En: dat voor Chayenne alle deuren in medialand zullen dichtgaan als ze zich met mij inlaat. Luister, ik heb verschillende relaties gehad, maar maakt dat van mij een vrouwenzot?”

Geniets voert aan dat hij wel een betrouwbaar individu is. Ook in de tv-wereld. Hij is momenteel bezig met een programma over de vermoorde agent Peter De Vleeshauwer.

Darline Devos. — © Geert Van de Velde

Regels volgen

Darline Devos reageert op de beschuldigingen dat Chayenne niet met haar lief naar events mag. “Ik heb niets tegen Chayenne haar nieuwe vriend en ik beweer helemaal niet dat hij een onbetrouwbare flierefluiter is. Er staat in Chayennes contract dat zij alleen met een assistente van Miss België naar events gaat. Niet met haar lief, dus. Ik voel de druk van zijn kant om wél mee te gaan. Maar ik volg gewoon de regels die wij al jaren handhaven.”

Zaterdag wordt de nieuwe Miss België verkozen.