Rudeboy van Urban Dance Squad op Fumprock: “Ik voel me goed in mijn niche”

In 1991 stond de baanbrekende Nederlandse band Urban Dance Squad op 21 in de Amerikaanse top 100 met Deeper Shade Of Soul. Binnenkort staan originele leden DJ DNA en frontman Rudeboy op Fumprock in Diepenbeek. “We spelen die songs beter dan vroeger”, zegt Rudeboy.

In de jaren negentig trokken de jongens van Urban Dance Squad als een pletwals door het muzikale landschap en inspireerden ze bands als Rage Against The Machine. Wie zich daar niets bij kan voorstellen, moet beslist hun Pinkpop-shows van 1991 en 1994 checken op YouTube.

(Urban Dance Squad op Pinkpop. Lees verder onder het filmpje)

Dezer dagen toert Rudeboy langs de podia met oorspronkelijk lid DJ DNA en drie jonge muzikanten. De frontman sukkelt nog met een enkelblessure, maar verzekert dat hij fit zal geraken voor Fumprock. “Dat fysieke is toch iets wat ik nodig heb op een podium”, zegt hij. “Het creëert een meerwaarde. Plots krijg ik respect voor mensen die hun motoriek niet voor honderd procent kunnen benutten. Je zal maar moeilijk kunnen lopen en de bus moeten halen.”

Je hebt al wat concerten met deze band achter de rug. Wat is de balans?

“Ik ben heel eerlijk. Toen we pas begonnen, was het: een voldoende. De muzikanten die nu met ons toeren, zijn protegés van Tres Manos (gitarist van Urban Dance Squad, nvdr.). Ik heb tegen onze gitarist gezegd: ‘Je moet niet als Tres spelen, het is beter om er een eigen twist aan te geven.’ Dat is gelukt. Ik zou zelfs durven zeggen dat we de songs nu béter spelen dan vroeger. Dus, die voldoende van het begin is een tien geworden.”

“In dit tijdperk heb ik de mediamachine en de idioterie niet meer nodig” Rudeboy

Je klinkt tevreden.

“Dat ben ik ook. Ik ga met deze jongens in zeven landen spelen zonder dat iemand er ruchtbaarheid aan geeft! Komt me goed uit want vroeger, met de Squad, was het één grote mediamachine. Ik weet van mezelf dat ik nogal – hoe zal ik het zeggen – combattief uit de hoek kan komen. Als ik dat deed in interviews, of als ik een emotionele uitschuiver maakte, werd dat altijd uitvergroot. Maar in dit tijdperk heb ik die idioterie niet meer nodig. Ik voel me comfortabel in mijn niche. Het enige wat wij moeten doen, is goed spelen. Niets is sterker dan dat. Dat merk ik ook aan het publiek: de mensen weten bij god niet hoe ze me moeten bedanken als we die steengoeie songs brengen, zo gelukkig zijn ze.”

(lees verder onder de foto)

Rudeboy in de jaren negentig met Urban Dance Squad: “Ik weet dat ik nogal combattief uit de hoek kan komen.” — © RR

Kan je weer van je muziek leven?

“Laten we zeggen dat ik een ‘zzp’er’ ben: een zelfstandige zonder personeel. Het is weer mijn beroep, ik verdien weer wat geld! Op deze manier is het handiger dan ervoor. De tweede fase zou een nieuwe plaat kunnen zijn, daar heb ik het al over gehad met DNA.”

Zijn er al leden van Urban Dance Squad komen kijken naar een show?

“Ik ga weer gruwelijk eerlijk zijn, al ga ik niet uitweiden over Tres Manos want dat is privé. Hij komt niet zo vaak meer buiten, maar hij heeft me wel gezegd dat hij begreep dat ik dit aan het doen ben. Die andere twee, Schoots en Matadin, nou ja, die moeten niet zo zeuren. (Michel Schoots en Silvano Matadin waren respectievelijk de drummer en de bassist, nvdr.) Zij hebben niks geïnvesteerd. Dan is het maar logisch dat dit hen ontglipt. Weet je wat de grap is? Ik heb hen niet eens gevraagd. De vraag om dit te gaan doen, kwam vanuit Frankrijk op mijn bord. En de jongens met wie ik het nu doe, doen het om mij te helpen. With a little help from my friends pakken we deze zaak aan. Dat had ik met de Squad – Tres even buiten beschouwing gelaten – nooit bereikt. Die jongens staan daar nou wat balorig vanop de zijlijn toe te kijken hoe ze níet meespelen.”

(lees verder onder de foto)

Rudeboy: “De tweede fase zou een nieuwe plaat kunnen zijn.” — © Redferns

Is er nog contact?

“Met Schoots nooit meer. En Matadin is veel meer woke dan ik. Ik zit daar eerlijk gezegd niet op te wachten.Er zijn mensen die denken: ‘Ik heb een donkere huidskleur, dus ik sta altijd in het negatieve.’ That may be! Maar je gaat toch iets voor jezelf moeten doen. Je moet op deze planeet bewijzen dat je je eigen weg kan lopen. Dát is pas een statement, in plaats van je aan te sluiten bij een pleurisgroep van mensen die zichzelf in de maling nemen. Voor iemand me fout begrijpt: ik heb respect voor elke minderheidsgroep. Iedereen mag van mij zijn wie hij wil. Maar die woke-onzin doesn’t make sense. Nowhere! Ze maken alles kapot, maar ze zullen nooit winnen. In hun hoofd zijn ze bezig om deze wereld helemaal clean te wassen, maar het zal hen nooit lukken.”

Fumprock, zaterdag 18/2, OC Rooierheide Diepenbeek, met Rudeboy feat. DJ DNA plays Urban Dance Squad, The Sha-La-Lee’s, King Hiss, Faux Noir en Nachos for Machos. Gratis busdienst vanuit Diepenbeek en Hasselt. Bestel je tickets hier.