NBA . Overgang van Kyrie Irving naar Dallas is helemaal rond

Kyrie Irving werkt de rest van het seizoen af bij de Dallas Mavericks. Zijn nieuwe club verwelkomde hem maandagavond hartelijk op sociale media. Irving werd al enkele dagen in verband gebracht met een overgang naar Dallas. Hij wordt er ploeggenoot van Luka Doncic. Ook Markieff Morris komt over van Brooklyn. Spencer Dinwiddie en Dorian Finney-Smith maakten de omgekeerde beweging.

De dertigjarige Irving is een omstreden figuur in de NBA. Tijdens de coronacrisis toonde hij zich een hardnekkige tegenstander van vaccinatie, waardoor hij enkele maanden niet kon spelen. En afgelopen najaar verwees hij op sociale media naar een documentaire, die algemeen beschouwd wordt als antisemitisch. Dat leverde hem een schorsing van acht wedstrijden op. Hij was desondanks een belangrijke speler voor de Nets, met dit seizoen een gemiddelde van 27,1 punten per wedstrijd.

In de transfermercato werd zijn naam in verband gebracht met onder meer de LA Lakers en LA Clippers. Irving zelf wilde graag vertrekken uit New York omdat zijn onderhandelingen met het bestuur over een contractverlenging spaak waren gelopen. Na het half jaartje bij Dallas is hij komende zomer een vrije speler.

Irving werd in 2016, aan de zijde van LeBron James, kampioen in de NBA met de Cleveland Cavaliers. Hij werd acht keer geselecteerd voor de All-Star Game. Op 19 februari staat hij in Salt Lake City in de basis in het team van Giannis Antetokounmpo. (belga)