Crash op het nippertje vermeden: vrachtvliegtuig landt bijna op vertrekkend passagiersvliegtuig

Een crash is in de Verenigde Staten maar op het nippertje vermeden kunnen worden. Een vrachtvliegtuig landde er ei zo na op een commercieel vliegtuig op het vliegveld in Austin, Texas, omdat per vergissing dezelfde landingsbaan toegewezen werd. Er is een onderzoek geopend naar de feiten.

Het incident deed zich zaterdagochtend (lokale tijd) voor op de luchthaven Austin-Bergstrom in Austin, in de Amerikaanse staat Texas. Een Boeing 737 van Southwest Airlines, een passagiersvliegtuig, had toen net van de luchtverkeersleiding de baan doorgekregen waarop die mocht opstijgen en begaf zich naar daar. Maar op hetzelfde moment kreeg ook een vrachtvliegtuig van FedEx door dat het op die baan zou mogen landen.

Even was er paniek toen doordrong dat de twee vliegtuigen dan zouden botsen, want op een landingsbaan is slechts plaats voor één toestel. Als de planning gevolgd zou worden, zou het ene toestel bovenop het vertrekkende andere toestel landen. “Net toen het ene toestel zou opstijgen kreeg het andere toestel toestemming om daar te landen”, staat te lezen in een persmededeling van de Amerikaanse Federal Aviation Administration.

Koelbloedig manoeuvre

Een crash kon vermeden worden dankzij het koelbloedige optreden van de piloot van het FedEx-vliegtuig. Hij was al aan het landen toen hij de vergissing doorkreeg, maar slaagde erin zijn dalende toestel in allerlaatste instantie weer de lucht in te krijgen. Er was toen amper 308 meter afstand tussen beide vliegtuigen. Hoe nipt ze waren bij een crash, zie je ook op de video bij onderstaande tweet.

Het passagiersvliegtuig kon een kwartier later dan gepland vertrekken richting Cancun in Mexico en twaalf minuten later kon de piloot van het vrachtvliegtuig zijn landing wel uitvoeren.

De luchtvaartautoriteiten in de VS hebben een onderzoek geopend naar het incident en stuurden onderzoekers ter plaatse. Binnen de twee weken zou een eerste rapport klaar moeten. In januari deed zich al een soortgelijk incident voor op de John F. Kennedy International-luchthaven. Ook toen kon een botsing maar net vermeden worden.