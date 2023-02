Repair Café wint interesse: niet alleen spullen herstellen, maar ook zadenbib voor bloemen en groenten

Pelt

De Peltenaars hebben duidelijk hun weg naar het repair café gevonden. In ’t Pelterke lieten zaterdag zo’n 50-tal gegadigden hun defecte spullen herstellen. Het initiatief is gratis en draait uitsluitend op vrijwilligers.

De tijd van snel weggooien lijkt voorbij. In ‘t Pelterke kregen klein elektro zoals koffiezetmachines, strijkijzers en zelfs een televisies na een kleine reparatie een tweede leven. Ook een fietsenmaker, naaister, en messen- en scharenslijper waren aanwezig. Er was ook plaats gemaakt voor de zadenbib Noord-Limburg die Peltenaar Valentin Bex organiseert. “Er zitten nu een 100-tal groenten en evenveel bloemensoorten in het assortiment”, vertelt Valentin. “De zadenrekjes staan ook in de bibliotheek van Hamont-Achel, Pelt, Lommel, Peer Bocholt en Eksel. Daar kan je ze gratis meenemen. Om het aanbod op peil te houden, vragen we om zelf zaden te oogsten en daarna aan de bib te schenken.” (path)

Zin om het team reparateurs te versterken? Neem contact op met Anja Snoekx via anja.snoekx@gemeentepelt.be of 011/94.93.63