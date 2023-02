Leerlingen geven zich aan na brandstichting op school: “Toiletdeksel ingesmeerd met alcoholgel”

De brand in GO! Atheneum De Ring van afgelopen vrijdag blijkt aangestoken door drie leerlingen. De brandweer moest vorige vrijdag massaal uitrukken naar de school. Uiteindelijk bleek het te gaan om de jongenstoiletten, die al geblust was bij aankomst. “Na het brandalarm beseften de leerlingen dat ze in fout waren”, zegt persrechter Julie Plevoets. “De zaak is overgemaakt aan het jeugdparket.”

Even paniek op een vrijdagmiddag in Leuvense school Atheneum De Ring. “Plots ging het brandalarm en moesten we de gebouwen verlaten”, zei een leerlinge. “Het leek op een normale evacuatieoefening, maar de leerkrachten waren in paniek.” Enkele leerlingen hadden gehoord dat de toiletten in brand waren gestoken. Toen ze de vlammen zagen, trokken ze aan het alarm.

De brandweer kwam snel ter plaatse, maar de vlammen waren al gedoofd met brandblussers. Behalve wat schade aan de toiletten en een hele kuisbeurt viel er niets te betreuren. “De branddeskundige kon snel vaststellingen doen”, zegt Plevoets. “Uit zijn eerste bevindingen kwam het vermoeden naar voren dat de brand was aangestoken met brandversnellers.”

Alcoholgel

Diezelfde dag meldden twee minderjarige verdachten zich aan het politieonthaal. Een derde belde de politie op en verklaarde dat hij de feiten had gefilmd. “Ze verklaarden alle drie dat ze een fles alcoholgel hadden meegenomen uit het chemielokaal om iets in brand te kunnen steken”, zegt Plevoets. “Ze zijn dan naar de toiletten gegaan, waar een leerling het toiletdeksel heeft ingesmeerd met alcoholgel en in brand heeft gestoken.”

Bij een steekvlam sloegen de drie jongens in paniek en namen ze de benen. “Ze beseften zelf dat ze in de fout waren, en hadden geen kwade bedoelingen”, weet de persrechter. “De zaak is overgemaakt aan het Leuvens jeugdparket. Daar worden de feiten verder bekeken om een gepast gevolg te kunnen geven.”