Voortaan in alle Vlaamse gemeenten asbestophaling aan huis

Sinds 2018 organiseren enkele Vlaamse gemeenten ophalingsprojecten voor asbestafval. Met steun van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, kon de OVAM die inmiddels uitbreiden naar het hele taalgebied. Die lopen nog zeker tot 2026.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert enthousiast. “Om Vlaanderen asbestveilig te maken is het essentieel dat mensen op een laagdrempelige en veilige manier bepaalde asbesttoepassingen kunnen (laten) verwijderen. De ‘bronophaling’ blijkt succesvol.”

Wie van zijn asbest af wil, kan via de postcodezoeker op de website van OVAM nagaan welke ondersteuning zijn gemeente aanbiedt, zoals bijvoorbeeld ophaling aan huis. Dankzij subsidies kost dat een burger per zak, groot genoeg voor zo’n tien golfplaten, nu slechts 30 euro en per container 170 euro. Daarbij worden ook twee sets persoonlijke beschermingsmiddelen aangeleverd, waaronder een overall en een mondmasker, en een infobrochure.

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw met bouwjaar voor 2001 beschikken over het recentelijk ingevoerde asbestattest. Dat lokaliseert asbesthoudende materialen en geeft ook aan in welke staat ze zijn. Hierdoor krijgen potentiële kopers een transparanter beeld van de staat van de woning. Het asbestattest is een van de eerste actiepunten uit het asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering, die in 2040 een asbestveilig Vlaanderen wil.