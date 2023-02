Waarom Gloria Monserez (21) weigert om naaktrollen te spelen

Gloria Monserez speelt in de Goplay-reeks Liefdestips aan mezelf de rol van de 17-jarige Olivia. In Dag Allemaal deze week vertelt ze dat dat personage helemaal niet op haar lijkt. Haar personage heeft veel liefdesverdriet, iets wat Gloria zelf niet kent.

Gloria vertelt dat ze nog nooit is gedumpt. “Ik was meestal degene die de andere de bons gaf. Ik spreek van in het middelbaar hé. Misschien deed ik dat om mezelf te beschermen, hoor. Daarna was ik even single en dan heb ik mijn huidig lief leren kennen, bijna drie jaar geleden.”

Ketnet-presentatrice

Gloria Monserez vertelt dat Liefdestips aan mezelf een beetje doet denken aan de jongerenserie 2DEZIT op Streamz. Maar die serie is wel veel explicieter, lees: meer naakt. Gloria Monserez zegt dat zij geen naaktrollen doet.

Ze legt ook uit waarom: “Al van bij het begin zei ik op castings dat ik mijn kleren niet uitdoe. Dat weten de mensen in het wereldje intussen wel. Ik heb ook een voorbeeldfunctie als Ketnet-presentatrice. (...) Ik vind het supertof dat mensen dat willen doen en als het bijdraagt tot het verhaal, kan een naaktscène zeker een meerwaarde zijn , maar mij hoeven ze er niet voor te bellen.”