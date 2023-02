Franky en Nadine organiseren binnenkort opnieuw een inzamelactie voor de getroffen mensen in de Vesdervallei. — © JHW

Merchtem / Pepinster

Vrijwilligers Franky Van Assche en Nadine Keymolen zamelen goederen in voor de slachtoffers van de watersnood in Wallonië. Anderhalf jaar na de ramp, die het leven kostte aan 39 mensen, is de situatie er nog altijd schrijnend. “We konden niet bij de pakken blijven zitten”, zeggen Franky en Nadine.