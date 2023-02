Een uitslaande brand heeft dinsdagmorgen de loods verwoest van stofferings- en zetelbedrijf Zoink op Maatheide in Lommel. De brandweer van Noord-Limburg kon overslag naar andere panden vermijden. De oorzaak is nog niet bekend.

© Geert Van Baelen

“We werden opgeroepen voor een industriebrand. Toen we aankwamen was het een uitslaande brand en hebben we ons vooral geconcentreerd op een overslag naar het naastliggende bedrijf,” schetst brandweerkapitein Wim Verbaekel. De ploegen waren om 6.30 uur volop bezig met de bluswerken. Tegen 8.30 uur was de brand onder controle.

“Er was geen gevaar voor de omgeving. De rook is hoog de lucht ingegaan. We sturen ploegen rond voor controle van de luchtkwaliteit in de buurt.” Momenteel wordt er nog nageblust.

De getroffen loods is van het zetelbedrijf Zoink. In het gebou lagen heel wat kussenvulling en kunststoffen. Dit zorgde voor een grote rookontwikkeling. De zaakvoerder bevond zich in het buitenland. Een oorzaak is niet meteen duidelijk en zal onderzocht worden.

De weg aan het bedrijf werd afgesloten voor de bluswerken. Burgemeester Bob Nijs (cd&v) van Lommel kwam ter plaatse om de situatie op te volgen.