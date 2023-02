Erik Van Looy ligt uit De Slimste Mens: “Met twee ogen had ik misschien wel gewonnen”

“Ik had een offday”, aldus Van Looy in Het Laatste Nieuws. “Misschien was ik wel wat overmoedig door met dat Belgisch ooglapje een heel land uit te dagen. Ik had nochtans alle kansen, want in de finale moest ik het opnemen tegen Guido Spek (acteur en muzikant, red.), die ik vorige week nog wandelen had gestuurd. Maar ik was in de finale helemaal niet ontspannen. Misschien was ik ook net dat tikkeltje meer vermoeid. Door die oogoperatie, door de omstandigheden. Als je zo’n dipje hebt, moet je geluk hebben. Dat had ik dus niet. Met twee ogen had ik misschien wel gewonnen”, lachte Van Looy. “Slecht gespeeld en verdiend naar huis. Het einde van een heel mooi verhaal.”

“Na mijn passage als deelnemer is het respect voor alle deelnemers hier en ginds alleen nog maar gestegen”, concludeert Van Looy. “Na twintig jaar heb ik nog eens gevoeld hoeveel spanning er als kandidaat bij komt kijken.”