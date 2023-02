Zeker 15 doden en 20 gewonden bij aardverschuivingen in Peru

Bij een reeks aardverschuivingen in de regio Arequipa in het zuiden van Peru zijn maandag minstens vijftien mensen omgekomen, twintig gewond geraakt en twee vermist. Er zijn duizenden mensen getroffen. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Zondag vonden in Arequipa al de eerste modder- en rotsverschuivingen plaats door stortregens. Het zwaarst getroffen gebied is het district Nicolas Valcarcel, in de provincie Camaná, ten westen van Arequipa. Vier dorpen in het district en in de aangrenzende regio Rio Grande kregen het zwaar te verduren, zei regionaal gouverneur Rohel Sanchez tegen de lokale televisiezender Canal N.

Sanchez zei dat er in de heuvels rond de dorpen veel mijnbouw plaatsvindt. “Waarschijnlijk zijn er mensen die er niet uitgeraakt zijn en meegesleurd werden door de modder.” Volgens Sanchez zijn er in totaal zo’n 12.000 mensen getroffen.

De aardverschuivingen in Nicolas Valcarcel hebben 310 huizen beschadigd en 10 verwoest, en ook een gezondheidscentrum en drie plattelandswegen getroffen, aldus de civiele bescherming. De autoriteiten van Arequipa hebben de centrale regering in Lima gevraagd de noodtoestand uit te roepen voor de natuurrampen in de regio.