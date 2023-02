Broer reageert nadat vriendin van vermoorde Peter (64) is opgepakt: “Ze hadden geen echte relatie, ze was uit op geld”

De vriendin van de 64-jarige Peter De Bock uit het Oost-Vlaamse Oudegem zit in de cel op verdenking van moord. Haar broer en zoon die eerder ook waren opgepakt, zijn weer vrijgelaten. Volgens de broer van het slachtoffer was Martine D.L. (58) tijdelijk bij hem ingetrokken, maar rond Nieuwjaar had hij haar eruit gezet omdat ze weigerde huur te betalen.

De politie trof zaterdagavond het lichaam van Peter De Bock aan bij hem thuis in de Mevrouw Courtmansparkwijk. Het was zwaar toegetakeld. Volgens politiebronnen kreeg de man klappen op zijn hoofd met een fles wijn, maar het parket wil voorlopig nog niets kwijt over de doodsoorzaak. Het lichaam is volgens de familie ondertussen wel vrijgegeven. De zestiger werd naar alle waarschijnlijkheid verschillende dagen voordien al om het leven gebracht. Het slachtoffer lag naast een aanhangwagen, gewikkeld in plastic. Vermoedelijk was het de bedoeling om het lijk te laten verdwijnen.

De broer van het slachtoffer, Jan De Bock, heeft Martine nooit vertrouwd. “De twee leerden mekaar kennen op café en werden vrienden, maar van een relatie was eigenlijk geen sprake. Mijn broer wilde wel meer, maar Martine hield die boot af. De vrouw had haar reputatie niet mee. Ze zou in het verleden nog mannen gepluimd hebben.”

“Toen ze moest verhuizen, omdat haar huurappartement werd verkocht nam mijn broer haar tijdelijk in huis. Hij vroeg er wel huur voor, maar toen ze dat niet betaalde zette hij haar prompt terug buiten. Dat was rond Nieuwjaar.”

Onraad

Het was dan ook hoogst bizar dat Martine er afgelopen zaterdag uit het raam hing. Jan De Bock: “Ik mag jullie van Peter niet binnenlaten”, zei ze. Ik rook onraad en heb toen de politie gebeld. De vrouw had daar niets meer te zoeken, toch? Mijn broer was toen al twee dagen onbereikbaar. Dat was niet van zijn gewoonte. Wat ik toen nog niet wist: mijn broer was op dat moment al dood en Martine zei niets.”

Speurders sloegen aanvankelijk drie verdachten in de boeien: Martine D.L., haar broer en zoon. Het is onduidelijk waarom deze twee laatsten aanvankelijk ook verdacht werden. Het drietal moest gisteren voor de onderzoeksrechter verschijnen, die de vrouw in verdenking stelde van moord. Haar broer en zoon mochten na de ondervraging naar huis. Hen wordt voorlopig niets te laste gelegd.

De advocaat van Martine D.L. wilde gisteravond geen commentaar kwijt. Martine D.L. verschijnt vrijdag voor de raadkamer die zal beslissen of de vrouw een maand langer in de cel blijft.