Brandweeroproep bij Kampse houthandel blijkt loos alarm

Na een controle in de fabriek en op de site van Verellen bleek er geen brand te woeden. Daarop keerde de brandweer terug naar de kazerne. “Het is goed dat de buren alert zijn en meteen de hulpdiensten hebben verwittigd. Want als er hier brand uitbreekt, moeten we heel snel handelen”, zegt Roel Adriaenssens, officier bij de brandweer Noord-Limburg. zb